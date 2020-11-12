Слова благодарности вылеченной от коронавируса

Меня зовут Алексеева Галина Константиновна, я пенсионерка. В этом месяце я заболела вирусной пневмонией. Прикреплена к 1-й поликлинике. Как только у меня появились первые признаки ОРВИ и появилась температура, я вызвала врача на дом. В тот же день ко мне домой пришли медики , взяли анализы и дали направление на КТ. Я в назначенное время сходила на КТ, где поставили диагноз двухсторонняя пневмония. Через день мне позвонили и сказали готовится к госпитализации в стационар, который находится по адресу, Кулаковского 42/2 ( инфекционное отделение ).

Лежала я в палате 501. Все эти дни меня лечили и оберегали ангелы в белых халатах: врач — Аммосова Дарья Васильевна, медсестры:Тимофеева Екатерина Петровна, Дьяконова Туяра Егоровна, Павлова Анна Петровна. Также очень хорошо работают санитары: Иванов Серафим Иванович, Чжен Дарья Степановна, Чемезова Оксана Викторовна. Все они работают во главе заведующей Лугиновой Оксаны Ивановны. Хочу поблагодарить весь медицинский персонал стационара 1 поликлиники.

Также слова благодарности передаю главному врачу 1 поликлиники Алевтине Васильевне Эверстовой за отличную организацию работы стационара. Здесь действительно работают профессионалы своего дела! Их доброе отношение , забота, терпение ставят на ноги пациентов. Все эти дни, я чувствовала колоссальную поддержку и поняла, что есть на свете люди, которые верны своей профессии! Спасибо Вам, дорогие медики за ваше ответственное отношение и то, что несмотря ни на что вы всегда на передовой в борьбе с болезнями!



С уважением и благодарностью Галина Константиновна, пенсионерка