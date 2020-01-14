Скоро начнется прием электронных заявлений в первый класс

Прием электронных заявлений в первый класс на 2019-2020 учебный год через Портал образовательных услуг Республики Саха (Якутия) — https://edu.e-yakutia.ru проводится в следующих муниципальных районах:

· Алданский район — с 01.02.2020 г.

· Амгинский улус — с 09.01.2020 г.

· Булунский улус — с 20.01.2020 г.

· Верхневилюйский улус — с 25.01.2020 г.

· Верхоянский район — с 21.01.2019 г.

· Горный район — с 01.02.2020 г.

· Кобяйский — с 15.01.2020 г.

· Ленский район — с 01.02.2020 г.

· Мирнинский район — с 20.01.2020 г.

· Намский улус — с 14.01.2020 г.

· Олекминский район — с 01.02.2020 г.

· Сунтарский район — с 29.01.2020 г.

· Таттинский улус — с 28.01.2020 г.

· Томпонский район — с 01.02.2020 г.

· Усть-Майский район — с 01.02.2020 г.

· Усть-Янский улус (район) — с 27.01.2020 г.

· Чурапчинский улус — не позднее 1 февраля

В Якутске прием в первые классы через Портал образовательных услуг будет осуществлен в два этапа, первый этап приема заявлений начнется 25 января 2020 года в 9 часов 00 минут по местному времени в 20 общеобразовательных организациях:

1. МОБУ СОШ № 1

2. МОБУ НПСО № 2

3. МОБУ СО № 3

4. МОБУ СОШ № 5 имени Н.О. Кривошапкина

5. МОБУ ООШ № 6

6. МОБУ СОШ № 7

7. МОБУ «Городская классическая гимназия»

8. МОБУ СОШ № 9 им. М.И. Кершенгольца

9. МОБУ СОШ № 10 им. Д.Г. Новопашина

10. МОБУ СОШ № 12

11. МОБУ СОШ № 13

12. МАОУ «Саха политехнический лицей»

13. МОБУ СОШ № 15

14. МОБУ СОШ № 16

15. МОБУ СОШ № 17

16. МОБУ «Якутская городская национальная гимназия» имени А.Г. И Н.К. Чиряевых»

17. МОБУ «Саха гимназия»

18. МОБУ СОШ № 31

19. МОБУ СОШ № 33 им. Л.А. Колосовой

20. МОБУ «Саха-корейская СОШ»

Второй этап 1 февраля 2020 года в 9 часов 00 минут по местному времени через Портал образовательных услуг начнут принимать заявления в 23 муниципальных общеобразовательных организациях городского округа «город Якутск»:

1. МОБУ ООШ № 18

2. МОБУ СОШ № 19

3. МОБУ СОШ № 20 им. Героя Советского Союза Ф.К. Попова

4. МОБУ СОШ № 21

5. МАОУ СОШ № 23 им. В.И. Малышкина

6. МОБУ СОШ № 24 им. С.И. Климакова

7. МОБУ СОШ № 25

8. МОБУ СОШ № 26

9. МОБУ СОШ № 27

10. МОБУ СОШ № 29

11. МОБУ СОШ № 30 им. В.И. Кузьмина

12. МОБУ СОШ № 32

13. МОБУ СОШ № 35

14. МОБУ НОШ № 36 «Надежда»

15. МОБУ СОШ № 38

16. МОБУ НГ «Айыы кыhата»

17. МОБУ Мархинская СОШ № 1

18. МОБУ Мархинская СОШ № 2

19. МОБУ Кангаласская СОШ им. П.С. Хромова

20. МОБУ Табагинская СОШ

21. МОБУ Тулагинская СОШ

22. МОБУ Хатасская СОШ им. П.Н. и Н.Е. Самсоновых

23. МОБУ Маганская СОШ

Более подробно на сайте Управления образования Окружной администрации г. Якутска — http://www.yaguo.ru/node/788. По вопросам ошибок и сбоев в системе работы портала родители (законные представители) г. Якутска могут обращаться в отдел информационного обеспечения МКУ «Управление образования» городского округа «город Якутск» по адресу: г. Якутск, ул. Ломоносова, д. 37. Контактный телефон: 8(4112)423007, 8(4112)423112.

Для подачи заявления электронным способом родителям (законным представителям): 1. Необходимо зарегистрироваться на Портале Госуслуг и подтвердить достоверность своей учетной записи (для незарегистрированных пользователей). 2. Войти в личный кабинет на Портале образовательных услуг Республики Саха (Якутия)

3. Выбрать муниципалитет (т.е. ГО Якутск).

4. Выбрать услугу

5. Заполнить поля электронного заявления и отправить заявку. Перед отправкой электронного заявления вы должны дать согласие на обработку персональной информации (поставить галочку).

6. Проверять статус своей заявки в личном кабинете.

После подачи заявления с вами свяжутся по выбранному способу связи: по электронной почте или по телефону. По приглашению школы в указанное время необходимо подойти с оригиналами обязательных документов в общеобразовательное учреждение. Внимание! Правильно укажите свой контактный номер телефона.

Обязательные документы (оригиналы):

· Свидетельство о рождении ребенка

· Документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных представителей)

· Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории.

До 1 июля 2020 года прием в 1 классы осуществляется строго по регистрации по месту жительства или по месту пребывания ребенка на закрепленной территории. С 1 июля 2020 года муниципальные общеобразовательные организации принимают детей в 1 классы с любой территории на свободные места.