Скончался легендарный оперный певец

Скончался народный артист Якутии, солист Государственного театра оперы и балета Республики Саха (Якутия) имени Д.К.Сивцева – Суорун Омоллоона, народный артист Российской Федерации, ветеран музыкального и театрального искусства Земли Олонхо Семен Петрович Оконешников.

Семён Петрович Оконешников родился 29 августа 1944 года в Бетюнском наслеге Намского улуса Якутской АССР. В 1963 году поступил в хор Якутского музыкально-драматического театра. Одновременно пел в хоре Государственного комитета по телевидению и радиовещанию Якутской АССР и учился в музыкальном училище.

В 1965-1968 годах служил в Советской армии, пел в Краснознаменном ансамбле песни и пляски Забайкальского военного округа. После армии вернулся в хор Гостелерадио Якутской АССР. Окончил вокальное отделение Якутского музыкального училища.

В 1969—1975 годах учился на вокальном факультете Уральской консерватории имени М. П. Мусоргского (педагоги С. А. Батурина и Л. Ф. Дроздова) в Свердловске.

С 1973 года — солист оперы Якутского театра оперы и балета, где был занят во всех ведущих теноровых партиях оперных спектаклей. Был членом Художественного совета театра. Назван за своё феноменальное дарование «Золотым тенором Якутии».

В его репертуаре романсы русских и западных композиторов, песни якутских композиторов и мелодистов. Сотрудничал с национальным оркестром театра танца имени С. Зверева — Кыыл Уола, участвовал в концертах солистов театра. Гастролировал в городах России и за рубежом — в Румынии (1984), Болгарии (1986), Монголии, Швейцарии (1994), Франции (зал ЮНЕСКО, 1993).