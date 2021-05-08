08.05.2021
10:34
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Коронавирус

Ситуация с COVID-19 в Якутии на 8 мая

Информация Оперативного штаба по ситуации с COVID-19 в республике на 08.05.2021 г.:

Зарегистрирован 101 новый случай коронавирусной инфекции:​

— г. Якутск – 56 случаев;
— Мегино-Кангаласский район 22 случая;
— Усть-Алданский район 6 случаев;
— Горный район 4 случая;
— Амгинский, Нерюнгринский районы по 3 случая;
— Кобяйский район 2 случая;
-Алданский, Вилюйский, Намский, Сунтарский, Чурапчинский районы по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 1952 исследования на коронавирусную инфекцию.

Всего с начала пандемии обработано 1 065 937 тестов.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Оперштаб Якутии
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