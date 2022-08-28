Sinet Sakhawood выделит на развитие якутского кино 9 миллионов рублей

Sinet Sakhawood начинает сбор заявок на получение грантов, направленных на развитие якутского кино.

27 августа фонд «Синет Спарк» объявил о проведении ежегодного конкурса Sinet Sakhawood на получение грантов, направленных на продвижение якутских фильмов.

По итогам конкурса будет выделено до 10 грантов в размере от 200 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Общая сумма грантов составит порядка 9 миллионов рублей.

К участию принимаются конкурсные работы от якутских кинопроизводителей на стадии от синопсиса и (или) сценария до уже готового проекта.

Имена победителей будут опубликованы на сайте Sinet Spark до 1 ноября 2022 года.

Sinet Sakhawood — это грантовая программа, работающая с 2019 года и нацеленная на поддержку якутских кинопроизводителей и аниматоров. В первую очередь поддерживаются проекты, мотивирующие зрителей на развитие или имеющие экспортный потенциал по отношению к Республике Саха (Якутия). Конкурс на получение финансирования проводится раз в год.

При поддержке Sinet Sakhawood в прокат вышли семь фильмов и анимационных картин. Среди них — «Рядовой Чээрин» (Нюргун Иванов), «Пугало» (Дмитрий Давыдов), «Бэйбэрикээн-2» (Константин Тимофеев), «Вертолет» (Михаил Лукачевский), «Оҕо саас» (Никандр Федоров). Фильм «Пугало» Дмитрия Давыдова в 2020 году выиграл Гран-при главного кинофестиваля России «Кинотавр», а «Вертолет» Михаила Лукачевского получил «Золотую лозу» и еще три награды ХХХ открытого кинофестиваля «Киношок». К выходу в прокат в ближайшее время готовятся еще три фильма.