Школьники, студенты и молодогвардейцы Якутии помогли бездомным кошкам! 😻💗

На днях якутяне совершили ряд добрых дел для милых подопечных проекта по пристройству бездомных животных «Четыре лапки». Об этом зоозащитники сообщили в своем инстаграме.

Таким образом, школьники 7В класса школы №21 вместе с классным руководителем и родителями порадовали котиков разнообразными вкусняшками.

Студентки I курса СВФУ ИЯКН СВРФ группы САО помогли с уборкой, кормежкой и самое главное – подарили любовь и внимание.

А «молодогвардейцы» уже не в первый раз навестили «Четыре лапки», угощая кормом.

Отрадно, что среди якутян есть добрые и отзывчивые люди, полные любви и сострадания к братьям нашим меньшим. Особенно чувствуется контраст после мерзкого события прошлой недели, когда кота выкинули в яму общественного туалета.

«Говорим Всем и каждому Большое спасибо за Ваши добрые сердца, добрые поступки» — пишут зоозащитники.