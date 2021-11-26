Школьники, студенты и молодогвардейцы Якутии помогли бездомным кошкам! 😻💗
На днях якутяне совершили ряд добрых дел для милых подопечных проекта по пристройству бездомных животных «Четыре лапки». Об этом зоозащитники сообщили в своем инстаграме.
Таким образом, школьники 7В класса школы №21 вместе с классным руководителем и родителями порадовали котиков разнообразными вкусняшками.
Студентки I курса СВФУ ИЯКН СВРФ группы САО помогли с уборкой, кормежкой и самое главное – подарили любовь и внимание.
А «молодогвардейцы» уже не в первый раз навестили «Четыре лапки», угощая кормом.
Отрадно, что среди якутян есть добрые и отзывчивые люди, полные любви и сострадания к братьям нашим меньшим. Особенно чувствуется контраст после мерзкого события прошлой недели, когда кота выкинули в яму общественного туалета.
«Говорим Всем и каждому Большое спасибо за Ваши добрые сердца, добрые поступки» — пишут зоозащитники.
🤗Будем рассказывать о наших делах и новостях по постепенно, не успеваем обо всем сразу😁
☑️Прошлая неделя была полна сюрпризов, гостей, гостинцев.
💓К нам в гости приходили ученики 21 школы 7В класса. Совместно с классным руководителем и родителями они собрали для наших котиков много вкусняшек😋, никто из котиков не остался без внимания😊
💓Ещё к нам приходили студентки 1 курса СВФУ ИЯКН СВРФ группы САО, девочки активно помогли в уборке, кормежке и конечно же поиграли с 🐈🐈🐈🐈
💓Активисты «Молодой Гвардии» не первый раз на вещают нас с кормом. Молодцы, не забывают о наших подопечных✊
💓Говорим Всем и каждому Большое спасибо за Ваши добрые сердца, добрые поступки😽🐶
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