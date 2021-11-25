Люди озверели! В сети обсуждают бессердечный поступок якутян, выкинувших кота в яму уличного туалета

Два дня назад зоозащитница Злата Сычева опубликовала на своей странице пост по поводу бессердечного поступка якутян, которые выкинули в мороз кота с переноской в общественный уличный туалет в Залоге.

Ну это уже без комментариев! Якутяне как так то?! В — 40 кота с переноской в уличный сартир??? Это что такое он должен был сделать чтоб заслужить такие унижения? Боль?! Откуда столько ненависти? 🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️

Подписчики известной зоозащитницы поразились жестокому поступку, о чем поделились в комментариях:

«Бумерангом всё вернётся! Это может быть~ больной ребёнок, родители,родня итд. Катастрофы ~авария, ДТП итог смерть или инвалидность. Нищета , долги итд…»

«Как можно бросить живое сердечко ❤️ да ещё в туалет , я не понимаю это каким надо быть существом , человеком назвать нельзя!!!»

«ПОКА МЫ НЕ НАУЧИМСЯ ЛЮБИТЬ ЖИВОТНЫХ ,БЛИЖНИХ ,С НАМИ БУДЕТ ПРОИСХОДИТЬ ТОЖЕ САМОЕ ,БУМЕРАНГ НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ🙏🙏🙏 РАНЬШЕ НИКОГДА ТАКОГО НЕ БЫЛО,А СЕЙЧАС С ТАКОЙ ЖЕСТОКОСТЬЮ ,ЛЮДИИИИИ 🙏🙏🙏🙏🙏🙏ЧТО С ВАМИ ПРОИСХОДИТ.???»

«Что происходит с человеком, это какие мозги нужно иметь так поступить, я в шоке»

И много других комментариев.

А вчера Злата Сычева опубликовала фото этого самого котика, которого сейчас зовут Мартин, уже кастрат и ищет себе семью.

Котик, которого выкинули в яму уличного туалета в Залоге. Очень красивый котик, спокойный, культурный, уже кастрат. Находится на передержке у мой подписчицы Людмилы, сегодня она свозила его в клинику, все хорошо только ушко отморозил… теперь его зовут Мартин😄 и он ищет себе семью! Первые три фото в карусели сделаны сегодня. Далее фото того ужасного дня… По вопросам забрать Мартина в семью звонить по номеру +7 914 268-47-96

Подписчики умилились новыми фото милого кота, который тронул сердца многих якутян!

«Прям как с картинки, модель😍🙌, будь счастлив Малыш❤️»

«Какой красавец😍😍😍»

«Очень красив😍Тайская кошка, они очень умные, хорошие мышеловы и крысоловы🔥❤️😍❤️😍❤️Удачи малышу❤😍❤»

Надеемся, что Мартин уже нашел себе любящую семью.

Актуальную информацию можно узнать по указанному номеру.

Дорогие якутяне! Зима уже наступила и брошенным кошкам, собакам приходится очень тяжко, в такие морозы, без любви и сострадания. Злата Сычева и другие защитники животных делают все возможное, чтобы хоть как то смягчить их участь. Вы можете помочь им финансово, 100 рублей на благотворительность — не стыдно!

Страница Златы https://www.instagram.com/zlata_tv/