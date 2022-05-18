Щедрая воровка: украла деньги у знакомого и поделилась с подругами

В отдел полиции №3 МУ МВД России «Якутское» обратился мужчина. Визит к подруге стоил ему около 80 000 рублей. Выяснилось, что знакомая похитила из его барсетки данную сумму, а затем выставила мужчину за дверь. Казалось бы неприятная, но достаточно распространенная ситуация: совместное застолье, заманчивое обнаружение внушительной суммы денег.

Однако в этой истории результаты полицейской проверки увенчались не только возбуждением уголовного дела по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража» в отношении девушки. Уголовные дела были возбуждены и в отношении обеих ее подруг.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что, похитив деньги из барсетки потерпевшего, и, выставив его за дверь, подозреваемая в краже сообщила об этом подругам, гостившим у нее, и каждой выделила по 15 000 рублей. Те же, заведомо зная, что деньги похищены у потерпевшего, приняли их и потратили на свои нужды. Теперь в отношении подруг возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 175 Уголовного кодекса Российской Федерации «Приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем».