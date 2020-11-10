Сессия Ил Тумэна подтвердила полномочия депутата

В ходе XXI (очередного) пленарного заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) под председательством спикера Петра Гоголева принято постановление «О подтверждении полномочий народного депутата Республики Саха (Якутия) НИКИФОРОВОЙ Веры Дмитриевны».

Доклад по данному вопросу представил председатель Мандатной и регламентной комиссии Ил Тумэна Андрей НИКОЛАЕВ. Он сообщил, что 15 июня 2020 года состоялось заседание Мандатной и регламентной комиссии Государственного Собрания (Ил Тумен) Республики Саха (Якутия), на котором рассматривался проект постановления.

Вера Никифорова, зарегистрированный кандидат из республиканского списка кандидатов, выдвинутый региональным отделением Политической партии «Справедливая Россия» в Республике Саха (Якутия).

Напомним, Центральная избирательная комиссия 22 апреля 2020 года приняла соответствующее постановление в связи с досрочным прекращением полномочий народного депутата РС(Я) шестого созыва Мыраан Сулустааны Байанайдаах кыыьа (Центральная региональная группа №4, №1), избранной в составе республиканского списка кандидатов, выдвинутого региональным отделением Политической партии «Справедливая Россия» в РС(Я). , на основании Постановления Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) от 9 апреля 2020 г., решению Президиума Центрального Совета Политической партии «О согласовании передачи вакантного мандата народного депутата Республики Саха (Якутия) шестого созыва» от 15 апреля 2020 г., решения Совета регионального отделения Политической партии «Справедливая Россия» в РС(Я) от 17 апреля 2020 г.

Справка:

НИКИФОРОВА ВЕРА ДМИТРИЕВНА

Дата рождения: 22 декабря 1967г.

Образование: высшее

Специальность: лечебное дело

Место работы: заместитель главного врача ГАУ РС(Я) «Республиканская клиническая больница №3»

Образование:

2003г. — Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова, медицинский институт

Трудовая деятельность:

1985 -1989 гг. — уборщица горисполкома г. Якутска.

1989- 1990 гг. — фельдшер ФАП с. Хомустах Усть – Алданского района

1990-1994 гг. – фельдшер в детском территориальном медицинском объединении г. Якутска.

1994-1996 гг. — медсестра физиотерапевтического отделения ГУ Республиканский центр экстренной медицинской помощи.

2000-2001 гг.- медсестра в детском отделении II роддома

2001-2003 гг. – медсестра стерилизационного отделения ГУ «Центр экстренной медицинской помощи»

2003- 2004 гг. – интернатур ГБУ РС (Я) «Поликлиника №1»

2004-2016 гг. — ГБУ РС (Я) «Поликлиника №1» МУ Поликлиника №1 г. Якутска – участковый терапевт, врач гастроэнтеролог с 2004 г., с марта 2010 года врач – терапевт отделения медицинского осмотра

2010-2015 гг. — заведующая отделением медосмотров МУ «Поликлиника №1»

2015-2016 гг. — заместитель главного врача по клинико-экспертной работе ГБУ РС (Я) «Поликлиника № 1»

2016-2017гг. – руководитель многопрофильного центра ГБУ РС (Я) «Центр экстренной медицинской помощи – республиканская больница №2»

2017-2019 гг. – главный врач ООО «Центр медицинских осмотров и консультаций «Благомед»

2019 г. — заместитель главного врача ГАУ РС(Я) «Республиканская клиническая больница №3»

Общественная деятельность:

Член общественной организации «Республика Добра»

Соруководитель студенческого научного кружка «Аврора» медицинского института СВФУ им. М.К.Аммосова

Награды и звания:

Отличник столичного здравоохранения

Отличник здравоохранения РС (Я)

Ветеран труда РФ

Депутат Якутской городской Думы IV созыва