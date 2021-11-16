Сергей Местников встретился с Сарданой Трофимовой и ее тренером

16 ноября, заместитель председателя правительства Якутии Сергей Местников провел встречу с мастером спорта международного класса, пятикратной чемпионкой России по марафону Сарданой Трофимовой и ее тренером Татьяной Жирковой. Во встрече приняли участие министр спорта республики Иннокентий Григорьев, директор Центра спортивной подготовки сборных команд Якутии Михаил Пахомов.

Основной темой встречи стали организационные вопросы участия именитой спортсменки в крупнейших международных соревнованиях. Сардана Трофимова и ее тренер поделились своими планами. Легкоатлетка выразила свою готовность в дальнейшем участвовать в соревнованиях. Спортсменка с тренером на следующей неделе поедут в Кыргызстан, где будут проходить интенсивные сборы.

Сергей Местников обратил внимание на то, что глава Якутии Айсен Николаев на встрече с Сарданой Трофимовой подчеркнул, что республика будет и впредь поддерживать легкоатлетку в подготовке и участии в соревнованиях.

На встрече также обсуждены проблемы подготовки бегунов на длинные расстояния в республике.