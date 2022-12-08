Секреты сердечных побед: любовный гороскоп на 2023 год Кролика для всех знаков зодиака

2023 год Кролика относится к водной стихии, поэтому на первый план в любовных отношениях для всех знаков зодиака выходят глубокие эмоции, высказанные и невысказанные желания. Они потеснят разум, расчет и логику, будут задавать тон отношениям между влюбленными и порой толкать на странные, иногда совершенно безрассудные поступки. Звезды советуют использовать 2023 год для того, чтобы разобраться в своих желаниях. Вероятно, что некоторые люди так и останутся без пары в 2023 году, так как второй символ года Кот – одиночка по натуре, и его самодостаточность избавляет от необходимости вступать в отношения только из-за страха одиночества. В год Кролика людей объединяют настоящие чувства и рождаются очень крепкие союзы, основанные на взаимном уважении любящих людей.

Овен

В 2023 году деятельному Овну стоит пересмотреть планы на личную жизнь – они несколько устарели и нуждаются в корректировке. Любвеобильный Кролик будет толкать Овна на необдуманные и романтичные поступки. Вероятно, что в течение года Черного Кролика пересматривать планы Овну придется не единожды, чтобы адаптировать их под изменившуюся реальность. Итогом могут стать счастливые перемены – например, свадьба или долгожданная беременность. Если ощущаете, что в паре наметились разногласия, то запланируйте путешествие – новые эмоции и впечатления встряхнут чувства и вдохнут в них прежний пыл. Одинокие Овны должны быть готовы к новому знакомству, которое подтолкнет их к мыслям о женитьбе и созданию семьи. Знакомиться лучше вживую – в Интернете найти свою судьбу не получится.

Телец

Тельцу в 2023 году нет равных в амурных делах! Круговорот событий захлестнет с первых месяцев года Кролика, закружит голову и подарит массу удовольствий. Любовный гороскоп советует Тельцу ни в чем не сдерживать себя, если его сердце свободно – парочка увлекательных романов пойдет на пользу, позволит острее ощутить вкус жизни и увериться в собственной привлекательности для противоположного пола. Однако Тельцам, связанным обязательствами, стоит притормозить на старте – скрыть амурные приключения от второй половины будет сложно. Вряд ли кратковременная буря эмоций стоит того, чтобы потерять доверие любимого человека.

Близнецы

У коммуникабельных и ветреных Близнецов в 2023 году Кота будет много встреч и знакомств, и не исключено, что одна из них станет судьбоносной, закончившись шумной и романтичной свадьбой. Одиноким Близнецам звезды советуют не только активно строить глазки, но и внимательно присмотреться к окружающим людям – вероятно, что их вторая половинка находится рядом и всячески пытается привлечь их внимание. А пока поиск продолжается, не отказывайте себе в возможности сыграть роль сердцееда и привлечь как можно больше поклонников. Потом отберете самого перспективного!

Рак

2023 год Кролика может подарить Ракам очень глубокий и трепетный роман, который позволит им открыть новые грани своей личности. Раки вообще склонны углубляться, но в 2023 году рискуют не вынырнуть – новая любовь затопит их целиком, заставив на время отодвинуть на задний план карьеру, увлечения и собственные желания. И даже если любовный пыл быстро угаснет, в душе Рака он оставит неизгладимый след. Впрочем, любовный гороскоп на 2023 год говорит, что Раков ждет очень перспективный в плане построения отношений период, так что роман может выйти долгим и окончиться веселой свадьбой.

Лев

2023 год для царственного Льва – это время уникальных возможностей в области личных отношений. Усилившаяся природная харизма позволит солнечному Льву с легкостью покорять сердца и внушать любовь одним лишь взглядом, обращенным на предмет симпатии. При этом для Льва многократно возрастает риск и самому оказаться легкой добычей, запутавшись в ловко расставленных любовных сетях. Поэтому любовный гороскоп на 2023 год советует Львам не терять осторожности и всегда иметь пути к отступлению, чтобы не испытать всю гамму драматических чувств отвергнутого и преданного любовника.

Дева

Деве в 2023 году выпадет счастливый шанс исправить ошибки прошлого, чтобы построить новую любовь и обрести семейное счастье. Любовный гороскоп на год Кота настоятельно советует Деве не уподобляться страусу и не прятать голову в песок, а решительно закрыть все гештальты предыдущих отношений, которые мешают двигаться дальше. Дева удивится, когда поймет, насколько легкой и простой стала жизнь, как только она избавилась от переживаний и горечи от некогда совершенных поступков. Обнулившись, Дева сможет пережить второе рождение и встретить свою настоящую любовь.

Весы

В 2023 году Весы будут успешны в сердечных делах, если будут более решительными и предприимчивыми. В этом случае Весам по плечу любые задачи – можно с легкостью завоевать любовь, разбудить былую страсть, наладить и укрепить пошатнувшиеся отношения. В год Кролика Весам рекомендуется проявлять инициативу на любовном поприще – это подарит им счастье. Главное – не тратить драгоценную энергию любви на безразличного человека, а нацелиться на того, кто проявляет искренний интерес.

Скорпион

В год Кота у Скорпионов появится уникальная возможность вернуть свою старую любовь. Если чувства еще не угасли, то жизнь предоставит влюбленным шанс забыть прошлые обиды и быть вместе. При этом любовный гороскоп рекомендует Скорпионам в 2023 году умерить свою властность и принимать решения не только исходя из своих желаний, но и учитывать чувства любимого человека. И не слушать советы окружающих – у вас есть своя голова на плечах!

Стрелец

Для легкомысленного Стрельца в 2023 году на любовном фронте практически ничего не изменится – череда знакомств, море увлечений и страсти. Обернется ли один из романов настоящей любовью – зависит только от самого Стрельца. Весьма возможно, что он пока не готов к серьезным отношениям, и предпочтет легко плыть по жизни, не обрастая обязательствами. Если жажда любви пересилит любовь к одиночеству, то звезды обещают Стрельцу в год Кролика гармоничные и искренние отношения, которые могут перерасти в семейные узы.

Козерог

В 2023 году Козерог может испытать безответное чувство, и потерять из-за этого покой. Впрочем, рациональный и уравновешенный Козерог редко позволяет себе погружаться в пучину эмоций, поэтому его расстройство будет длиться недолго. Очень скоро он возьмет себя в руки и утешится в объятьях нового любовника, решив выбивать клин клином. Непринужденный роман – то, что нужно Козерогу в год страстного и нежного Кролика, чтобы забыть предыдущие огорчения и вновь обрести надежду на счастье.

Водолей

В год пушистого Кролика Водолею придется научиться решительности, чтобы завоевать свою любовь. Сидя в углу и не проявляя инициативы, Водолей рискует остаться в одиночестве. Любовный гороскоп советует Водолею в 2023 году отбросить природную робость и вести себя в сердечных делах, как опытный ловелас – наметить желанную «цель», привлечь ее внимание своим интеллектом, обаянием и отличным чувством юмора и взять эту неприступную крепость! Звезды обещают Водолею в 2023 году головокружительный и красивый роман – как в романтическом кино!

Рыбы

В 2023 году Рыбам для счастья в любви нужно совсем немного – отказаться от шаблонов и немного поэкспериментировать. Лучше всего «сыграет» эффект неожиданности – к примеру, если Рыбы вовсе перестанут искать свою любовь, полностью погрузятся в любимую работу или начнут новое дело. Вот тут-то и появится на горизонте объект симпатии, так что успех в карьере придет рука об руку с долгожданной любовью. Так что не стоит бояться перемен – в год Кролика они будут позитивными!