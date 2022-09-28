28.09.2022
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Общество
Сегодня день рождения журналистов
Сегодня, 28 сентября исполнилось 52 года Дмитрию АРГУНОВУ, телезвезде НВК САХА.
В этот же день исполнилось 35 лет Николаю КРИВОШАПКИНУ, издателю журнала «Уйэ».
Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!
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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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