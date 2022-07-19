19.07.2022
00:12
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Политика
Сегодня день рождения руководителя
Сегодня, 19 июля исполнилось 39 лет Юрию Кирилловичу ГАВРИЛЬЕВУ, заместителю руководителя администрации главы и правительства Республики Саха (Якутия).
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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