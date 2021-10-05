05.10.2021
00:36
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Общество

Сегодня день рождения косторезов, предпринимателя и модели

Сегодня, 5 октября исполнилось 73 года Федору Ивановичу МАРКОВУ, художнику -косторезу, народному художнику Республики Саха (Якутия).

В этот же день исполнилось 68 лет Михаилу Николаевичу СЛЕПЦОВУ, художнику-косторезу.

Сегодня отмечает свой день рождения Татьяна Владимировна ГАРМАШ, известный предприниматель, руководитель туристического агентства «Тур люкс».

5 октября отмечает свой день рождения Динара ИГНАТЬЕВА, известная модель, фотомодель, ведущая и аниматор.   

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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