Сегодня день рождения косторезов, предпринимателя и модели

Сегодня, 5 октября исполнилось 73 года Федору Ивановичу МАРКОВУ, художнику -косторезу, народному художнику Республики Саха (Якутия). В этот же день исполнилось 68 лет Михаилу Николаевичу СЛЕПЦОВУ, художнику-косторезу. Сегодня отмечает свой день рождения Татьяна Владимировна ГАРМАШ, известный предприниматель, руководитель туристического агентства «Тур люкс». 5 октября отмечает свой день рождения Динара ИГНАТЬЕВА, известная модель, фотомодель, ведущая и аниматор.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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