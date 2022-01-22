22.01.2022
00:46
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Общество

Сегодня день рождения Ил Дархана и организатора образования

Сегодня, 22 января исполнилось 50 лет Айсену Сергеевичу НИКОЛАЕВУ, главе Республики Саха (Якутия).

В этот же день отмечает свой день рождения Лидия Петровна ШАМАЕВА, директор МОБУ Национальная гимназия «Айыы Кыһата».

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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