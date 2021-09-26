26.09.2021
00:18
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Политика

Сегодня день рождения экс-зампреда правительства

Сегодня, 26 сентября исполнился 61 год Игорю Германовичу НИКИФОРОВУ, бывшему заместителю председателя правительства Республик Саха (Якутия).

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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