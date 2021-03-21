Сегодня день рождения депутатов, руководителя, иллюзиониста и ветеранов

Сегодня, 21 марта отмечает свой день рождения Елена Христофоровна ГОЛОМАРЕВА, депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), заслуженный учитель РФ и РС (Я).

В этот же день отмечает свой день рождения Роза Васильевна СОЛНЫШКИНА, депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), известный коммунист.

Сегодня отмечает свой день рождения Люлия Николаевна ГРИГОРЬЕВА, советский партийный, государственный и общественный деятель, заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха (Якутия, Почетный гражданин РС (Я).

21 марта отмечает свой день рождения Людмила Ивановна МУРАШКО, начальник ФГУ «Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В этот же день исполнилось 60 лет Дмитрию Федоровичу КОЛОСОВУ, артисту-иллюзионисту Государственного цирка им. Марфы и Сергея Расторгуевых, заслуженному артисту Республики Саха (Якутия).

Сегодня исполнилось 74 года Анатолию Тарасовичу ПОПОВУ, ветерана АК АЛРОСА, экс-главы Мирнинского района.