02.07.2022
00:52
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Общество
Сегодня день рождения депутата, руководителя, звезды эстрады, художницы и журналистов
Сегодня, 2 июля отмечает свой день рождения Сардана Владимировна АВКСЕНТЬЕВА, депутат Государственной Думы РФ, бывший мэр города Якутска.
В этот же день исполнилось 69 лет Анатолию Ефимовичу КИСТЕНЕВУ, бывшему мэру Жатая.
Сегодня исполнилось 59 лет Станиславу Семеновичу ИВАНОВУ, первому проектору Арктического государственного института культуры и искусств.
2 июля исполнилось 48 лет Павлу Степановичу СЕМЕНОВУ, звезде якутской эстрады.
В этот же день отмечает свой день рождения Анна Афанасьевна ОСИПОВА, известная художница.
Сегодня отмечает свой день рождения Ксения ПАВЛОВА, сотрудница пресс-служба АК «Якутскэнерго».
2 июля отмечает свой день рождения Екатерина ЧЕМЕЗОВА, корреспондент газеты «Якутск вечерний».
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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