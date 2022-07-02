Сегодня день рождения депутата, руководителя, звезды эстрады, художницы и журналистов

Сегодня, 2 июля отмечает свой день рождения Сардана Владимировна АВКСЕНТЬЕВА, депутат Государственной Думы РФ, бывший мэр города Якутска. В этот же день исполнилось 69 лет Анатолию Ефимовичу КИСТЕНЕВУ, бывшему мэру Жатая. Сегодня исполнилось 59 лет Станиславу Семеновичу ИВАНОВУ, первому проектору Арктического государственного института культуры и искусств. 2 июля исполнилось 48 лет Павлу Степановичу СЕМЕНОВУ, звезде якутской эстрады. В этот же день отмечает свой день рождения Анна Афанасьевна ОСИПОВА, известная художница. Сегодня отмечает свой день рождения Ксения ПАВЛОВА, сотрудница пресс-служба АК «Якутскэнерго». 2 июля отмечает свой день рождения Екатерина ЧЕМЕЗОВА, корреспондент газеты «Якутск вечерний».

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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