02.07.2022
00:52
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Общество

Сегодня день рождения депутата, руководителя, звезды эстрады, художницы и журналистов

Сегодня, 2 июля отмечает свой день рождения Сардана Владимировна АВКСЕНТЬЕВА, депутат Государственной Думы РФ, бывший мэр города Якутска.  

В этот же день исполнилось 69 лет Анатолию Ефимовичу КИСТЕНЕВУ, бывшему мэру Жатая.   

Сегодня исполнилось 59 лет Станиславу Семеновичу ИВАНОВУ, первому проектору Арктического государственного института культуры и искусств.

2 июля исполнилось 48 лет Павлу Степановичу СЕМЕНОВУ, звезде якутской эстрады.

В этот же день отмечает свой день рождения Анна Афанасьевна ОСИПОВА, известная художница.

Сегодня отмечает свой день рождения Ксения ПАВЛОВА, сотрудница пресс-служба АК «Якутскэнерго».

2 июля отмечает свой день рождения Екатерина ЧЕМЕЗОВА, корреспондент газеты «Якутск вечерний».

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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