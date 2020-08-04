Сегодня день рождения депутата и руководителей

Сегодня, 4 августа исполнилось 58 лет Юрию Михайловичу НИКОЛАЕВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), председателю постоянного комитета по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации.

В этот же день исполнилось 38 лет Дмитрию Семеновичу АНТОНОВУ, заместителю председателя Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия).

Сегодня исполнилось 60 лет Юрию Алексеевичу ИГНАТЬЕВУ, руководителю управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Саха (Якутия).

4 августа отмечает свой день рождения Ольга Валерьевна РОМАНОВА, руководитель Департамента по государственно-правовым вопросам администрации главы и правительства Республики Саха (Якутия).