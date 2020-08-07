Сегодня день рождения артистки

Сегодня, 7 августа отмечает свой день рождения Ольга Петровна ЧЕМПОСОВА, солистка Государственного театра оперы и балета им. Суоруна Омоллоона.

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