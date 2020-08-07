07.08.2020
00:31
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Культура & Образование
Сегодня день рождения артистки
Сегодня, 7 августа отмечает свой день рождения Ольга Петровна ЧЕМПОСОВА, солистка Государственного театра оперы и балета им. Суоруна Омоллоона.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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