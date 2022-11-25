25.11.2022
09:49
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Якутия
Сегодня День Олонхо в Якутии
25 ноября — День Олонхо в Республике Саха (Якутия)! В 2005 году ЮНЕСКО приравнял Олонхо к шедеврам устного нематериального наследия человечества. А в 2006 году указом президента Якутии каждый год отмечается День Олонхо. Олонхо для якутского народа — есть энциклопедия мудрости, его искусства и поэзии. Это музей, где собран весь алмазный фонд поэтического гения этого народа, все вершины духовного и материального творения его в прошлом. В олонхо можно видеть и чувствовать силу очарования якутского слова. тгк Столица
Фото: тгк Столица
Источник: тгк Столица
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