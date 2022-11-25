Сегодня День Олонхо в Якутии

25 ноября — День Олонхо в Республике Саха (Якутия)! В 2005 году ЮНЕСКО приравнял Олонхо к ше­дев­рам уст­но­го не­ма­те­ри­аль­но­го на­сле­дия че­ло­ве­че­ст­ва. А в 2006 году указом президента Якутии каждый год отмечается День Олонхо. Олонхо для якутского народа — есть энциклопедия мудрости, его искусства и поэзии. Это музей, где собран весь алмазный фонд поэтического гения этого народа, все вершины духовного и материального творения его в прошлом. В олонхо можно видеть и чувствовать силу очарования якутского слова. тгк Столица