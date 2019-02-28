Сегодня 105 лет со дня рождения выдающегося деятеля ЯАССР

Годы, покоряя словно реку,

Укрощая реки, как судьбу,

Гордо нёс он званье человека

Веря в путеводную звезду.

Сегодня, 28 февраля 2019 года, исполнилось 105 лет со дня рождения Евгения Никаноровича Батенчука. В этот день, мы отдаём дань уважения и вспоминаем Героя Социалистического Труда, заслуженного строителя РСФСР, Якутской и Татарской АССР, первого начальника Управления строительства «Вилюйгэсстрой» Евгения Никаноровича Батенчука.

Работники Каскада Вилюйских ГЭС имени Е. Н. Батенчука ПАО «Якутскэнерго» собрались сегодня в фойе корпуса административного здания, отдать дань уважения его трудовому подвигу, отдать дань памяти человеку, имя которого неразрывно связанно с историей посёлка энергетиков и гидростроителей, человеку, оставившему яркий, неизгладимый след в жизни целой страны.

Митингом ко дню рождения Евгения Никаноровича Батенчука открылась череда юбилейных мероприятий, посвящённых празднованию 60-летия посёлка Чернышевский.

Благодаря незаурядному организаторскому таланту Евгений Батенчук стал руководителем крупнейших строек страны. Под его началом были возведены Вилюйская ГЭС, КАМАЗ, город Набережные Челны и многие другие объекты в Якутии, Татарстане и других регионах страны.

В Якутии главным его детищем стала Вилюйская ГЭС, построенная для промышленного освоения коренных алмазных месторождений Западной Якутии. В суровых климатических условиях, при полном отсутствии дорог, жилья, строительных материалов, промышленности за короткий срок – с 1959 по 1967 годы – была построена первая в мире гидроэлектростанция в зоне вечной мерзлоты. Уже 3 октября 1967 года первый агрегат Вилюйской ГЭС дал промышленный ток городам и посёлкам алмазного края.

«Мы гордимся причастностью к тому большому делу, которому отдал свои силы, знания, опыт Евгений Никанорович Батенчук — зарождению в Якутии гидроэнергетики», – отметил директор КВГЭС Александр Горяинов.

Добрыми словами и своими воспоминаниями о легендарном энергостроителе на митинге поделились соратник Евгения Никаноровича, ветеран «Вилюйгэсстроя» — почетный гражданин п. Чернышевский – Владимир Николаевич Басанов, ветеран энергетики — начальник электротехнического цеха КВГЭС Иван Абрамович Худеев, глава посёлка Чернышевский Людмила Трофимова. Слово от молодого поколения взял председатель молодёжной общественной организации КВГЭС «Новое поколение» Сергей Подунаев.

В канун своего 80-летнего юбилея легендарный энергостроитель говорил о наступлении нового времени для энергетики России, о преемственности поколений, о том, что нельзя забывать тех, кто своим героическим трудом построил среди глухой якутской тайги Вилюйские гидроэлектростанции. Наказ Евгения Никаноровича выполняется. Современное поколение энергетиков принимает активное участие в деле развития и модернизации энергетической отрасли страны. На территории Каскада Вилюйских ГЭС гордо высится Доска Почёта, на которой золотыми буквами высечены имена гидростроителей. Память Евгения Никаноровича Батенчука и всех ветеранов – гидростроителей, завершивших свой земной путь, почтили минутой молчания и возложением цветов к барельефной плите и к памятнику в сквере на пристанционной территории.

Легендарная жизнь — трудовая биография Евгения Никаноровича Батенчука — яркий пример жизни человека, достигшего своим трудом и признания, и славы. Он был мудрым руководителем, прекрасным наставником и просто хорошим человеком. В сердцах чернышевцев, и всех энергетиков Якутии он всегда жив и будет жить.