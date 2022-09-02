Сборная Якутии по ГТО готова бороться за высокие места

2 сентября, заместитель министра по физической культуре и спорту Якутии Гаврил Мохначевский встретился с участниками «Игры ГТО. Кубок Дальнего Востока-2022». Данные соревнования пройдут с 6 по 9 сентября в г. Владивосток на о. Русский, в рамках Восточного экономического форума.

На этой встрече присутствовала вся сборная команда республики, в составе которой находятся Николай Филиппов (капитан), Рустам Мубараков, Александра Барашкова и Валерия Варламова. Также, в индивидуальном зачете будут участвовать многоопытный Игнатий Чомчоев и Василий Каратаев.

«Игры ГТО впервые вошли в программу ВЭФ и вы все станете их первыми участниками. Команда у нашей сборной собралась опытная и сильная, потому ожидания у нас будут высокие. Надеемся, что вы завоюете медали высшей пробы», — отметил в своей речи Гаврил Михайлович и пожелал спортсменам удачи в предстоящих стартах.

После, из рук заместителя министра спорта, ребята получили свою единую форму.

Игры ГТО – это новый зрелищный вид массового спорта на основе нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Игры пройдут в индивидуальном и командном зачетах.

На площадке павильона все посетители смогут посмотреть соревнования, а также выполнить нормативы комплекса ГТО, чтобы узнать, какому знаку отличия соответствует физическая подготовка. Гостей ждет заряжающая спортивная атмосфера и зрелищное шоу со специальными эффектами и захватывающими соревнованиями профессиональных атлетов.