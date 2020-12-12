12.12.2020
21:28
72

Общество

Сардана Трофимова поблагодарила якутян за внимание

@sardanatrofimova

Кунду сахам сирин олохтоохторо!
Дорогие жители моей любимой, большой маленькой республики!

Я очень признательна и очень рада вашему вниманию ☺️ Вы даже не представляете как мне приятно знать, что вы готовы меня поддержать в любой ситуации и хотите помочь, отблагодарить. Я знаю, вы желаете для меня только самого лучшего ☺️

Но поймите меня пожалуйста правильно и пусть мои слова не обижают вас.

Мне очень неловко и неудобно, что обьявили такой сбор. В этой ситуации я чувствую себя не чемпионом, а нуждающимся. Понимаю, вы делаете это от всей души, но кому-то, собранные вами деньги, будут нужнее 🙂
Мои сборы оплачиваются министерством спорта республики и района, и мне на подготовку хватает☺️

Наверное, многие уже успели отправить деньги на этот счёт, давайте переведем эти средства кому-нибудь другому и это будет большое новогоднее чудо в чьей-то жизни и уверена, небесная канцелярия учтет все наши добрые поступки и ответит нам тем же🙏🏻
Думаю, так будет правильно.
Бесконечно благодарна ☺️Люблю и обнимаю вас всех🥰😘4 ч.

Дорогие друзья!
Наша прославленная чемпионка Сардана Трофимова, любимица якутян на своей странице обратилась к неравнодушным землякам. Где она искренне поблагодарила всех за проявленное внимание и участие. И попросила якутян не обижаться, а направить собранные средства нуждающимся в материальной помощи.
Мы останавливаем сбор и все собранные средства направим по лучшему предложению. Пусть на новый год сбудется чьё то заветное желание.

Фото: https://www.instagram.com/p/CIsOAg9MUe1/
Источник: https://www.instagram.com/p/CIsOAg9MUe1/
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх