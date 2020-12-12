Сардана Трофимова поблагодарила якутян за внимание

@sardanatrofimova

Кунду сахам сирин олохтоохторо!

Дорогие жители моей любимой, большой маленькой республики!

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Я очень признательна и очень рада вашему вниманию ☺️ Вы даже не представляете как мне приятно знать, что вы готовы меня поддержать в любой ситуации и хотите помочь, отблагодарить. Я знаю, вы желаете для меня только самого лучшего ☺️

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Но поймите меня пожалуйста правильно и пусть мои слова не обижают вас.

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Мне очень неловко и неудобно, что обьявили такой сбор. В этой ситуации я чувствую себя не чемпионом, а нуждающимся. Понимаю, вы делаете это от всей души, но кому-то, собранные вами деньги, будут нужнее 🙂

Мои сборы оплачиваются министерством спорта республики и района, и мне на подготовку хватает☺️

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Наверное, многие уже успели отправить деньги на этот счёт, давайте переведем эти средства кому-нибудь другому и это будет большое новогоднее чудо в чьей-то жизни и уверена, небесная канцелярия учтет все наши добрые поступки и ответит нам тем же🙏🏻

Думаю, так будет правильно.

Бесконечно благодарна ☺️Люблю и обнимаю вас всех🥰😘4 ч.

Дорогие друзья!

Наша прославленная чемпионка Сардана Трофимова, любимица якутян на своей странице обратилась к неравнодушным землякам. Где она искренне поблагодарила всех за проявленное внимание и участие. И попросила якутян не обижаться, а направить собранные средства нуждающимся в материальной помощи.

Мы останавливаем сбор и все собранные средства направим по лучшему предложению. Пусть на новый год сбудется чьё то заветное желание.