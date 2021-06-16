Сардана Авксентьева посмеялась над обысками в мэрии Якутска

Ха-ха-ха! Будущий депутат госдумы России и звезда партии «Новые люди» Сардана Авксентьева только посмеялась над обысками в мэрии Якутска на встрече со своими новыми и любящими избирателями. Смотрим видео: @sakhatime.ru Мнение об обысках в мэрии View this post on Instagram A post shared by SakhaLife (@sakhalife.ru)

Источник: @sakhatime.ru

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