16.06.2021
23:33
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Политика
Сардана Авксентьева посмеялась над обысками в мэрии Якутска
Ха-ха-ха!
Будущий депутат госдумы России и звезда партии «Новые люди» Сардана Авксентьева только посмеялась над обысками в мэрии Якутска на встрече со своими новыми и любящими избирателями.
Смотрим видео: @sakhatime.ru Мнение об обысках в мэрии
Источник: @sakhatime.ru
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