Обыски в мэрии Якутска

Сегодня, 16 июня, в подведомственных учреждениях Окружной администрации города Якутска проводятся следственные действия по результатам проведенной проверки 10 июня 2021 года специалистом-ревизором УЭБиПК МВД по Республике Саха (Якутия). В ходе проверки выявлены финансовые нарушения при выполнении трех муниципальных контрактов на выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети, заключенных между МКУ «Главстрой» и подрядной организацией. Окружная администрация г. Якутска оказывает содействие правоохранительным органам.

Фото: SakhaLife.ru. Источник: Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска

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