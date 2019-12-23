Сардана Авксентьева наградила лидеров молодежи

20 декабря в Якутске состоялся торжественный вечер, посвященный подведению итогов 2019 года Управлением молодежи и семейной политики Окружной администрации «Поколение лидеров». Ежегодно в Культурном центре «Сергеляхские огни» собираются самые яркие, амбициозные и талантливые представители молодого поколения столицы, лучшие организации, которые работают на процветание молодежной политики города, республики и страны.

«Очень многое за этот год сделали добровольные студенческие дружины, студенческие отряды, волонтеры, которые помогали людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Огромное вам спасибо, ребята!» — обратилась к присутствующим глава города Сардана Авксентьева.

Глава поздравила присутствующих с успешным завершением года и вручила дипломы победителям номинаций, выразив надежду, что жизнь в Якутске будет еще комфортнее, и молодежь не покинет родной город и будет вкладывать силы в его развитие. Со своей стороны, муниципальные власти сделают все возможное для поддержки молодежных движений.

«В начале года мы выкупили для городской молодежи помещение первого в республике муниципального молодежного центра «Арена.31». Я бы хотела, чтобы подобные молодежные центры открывались в каждому округе нашего города», — отметила в своей речи Сардана Авксентьева.

Председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов поздравил молодежь города и вручил знаки отличия «За вклад в развитие молодежной политики» за особые заслуги в защите прав молодежи, культуры, экологии, развитии молодежного парламентаризма на территории Якутска. «Хочу поблагодарить вас за успешную деятельность по реализации задач Года консолидации в республике и Года добрососедства в столице. Следующий год объявлен Годом патриотизма и необходимо будет усиленно работать над теми задачами, которые ставят перед нами глава республики и президент страны», — сказал Альберт Семенов.

Номинацию «Лидер года-2019» присудили председателю «Объединенного студенческого совета общежитий СВФУ им. М.К. Аммосова Степану Слепцову. В номинации «Лучшая общественная организация» отметили общественное движение «Объединение молодежных организаций улусов РС(Я)» — «ZEMA». Лучшим социальным проектом стал «Дом для друга» Молодежной администрации при главе Якутска. В номинации «Энергия года» победителем стал Молодежный совет профсоюзов РС (Я). Президенту федерации функционального многоборья и кроссфита Григорию Мочкину присудили победу в номинации «Спортивная организация года». В 2019 году «Прорывом года» стало сообщество молодых художников, резидентов молодежного центра «Арена.31», художественная школа «Art public school».