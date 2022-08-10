10.08.2022
12:10
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Якутия

В Якутии завершился эксперимент по искусственному вызыванию осадков

9 августа Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральная аэрологическая обсерватория» (Росгидромет) с ГБУ РС (Я) «Служба спасения РС (Я)» завершили работу по выполнению экспериментальных, авиационных работ по активному воздействию на атмосферные осадки в центральной части Республики Саха (Якутия).

Накануне самолет-лаборатория Як-42Д «Росгидромет» выполнил вылет в Усть-Майский район. Этим полетом завершается деятельность данного воздушного судна в республике в 2022 году с целью снижения класса пожароопасности.

Следующим этапом работ является отчетный период Государственного контракта, по результатам которого будет составлен доклад  главе Республики Саха (Якутия) и Президенту Российской Федерации.

Всего с 14 мая самолетами-зондировщиками Росгидромета на территории Якутии выполнено 27 вылетов. В общей сложности данными воздушными судами отработано более 130 часов, отстреляно свыше 3000 пиропатронов.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба ГБУ РС (Я) «Служба спасения РС (Я)»

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