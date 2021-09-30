«Сахафильм» участвовал в парламентском форуме СФ России

29 сентября, в г. Ярославль заместитель руководителя кинокомпании «Сахафильм» Сардана Саввина приняла участие в пленарном заседании VIII парламентского форума «Историко-культурное наследие России», где выступила о роли регионального кино в решении вопросов сохранения историко-культурного наследия народов России⠀(на примере опыта ГНК «Сахафильм»). ⠀⠀

Приглашение на столь высокое мероприятие, сообщает ГНК «Сахафильм», показывает, серьёзное признание якутского кино на российском уровне. В своём выступлении Сардана Саввина постаралась обратить внимание на нашу главную проблему — на необходимость финансовой поддержки со стороны правительства РФ.