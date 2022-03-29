Весенняя распродажа авиабилетов S7 Airlines со скидкой!

S7 Airlines традиционно проводит весеннюю распродажу авиабилетов. Путешественники могут запланировать перелеты на 2022 год со скидкой до 50%.

Распродажа продлится с 29 марта по 1 апреля 2022 года. Перелеты по специальным тарифам доступны с датой вылета с 4 апреля 2022 года по всем направлениям маршрутной сети S7 Airlines, в том числе из Москвы в Якутск.

Из Москвы можно выгодно добраться прямыми рейсами в Горно-Алтайск (от 11 992 руб.) и Новокузнецк (от 12 992 руб.), а также практически на другой конец страны: в Братск (от 14 000 руб.) и Якутск (от 17 994 руб.).

За все перелеты участники программы лояльности S7 Priority получают мили, которые можно потратить на авиабилеты и дополнительные услуги в полете. Использовать мили S7 Priority можно в любой момент с помощью Miles & Cash, когда часть стоимости оплачивается милями, а часть – рублями. Участники программы получают мили и за пользование услугами партнеров S7 Priority, в том числе за бронирование жилья, трансфера, экскурсий и авторских туров.

Оплатить билеты на сайте и в приложении S7 Airlines можно банковской картой любых платежных систем или с помощью системы быстрых платежей. Карты Visa и Mastercard S7—Tinkoff в России работают в обычном режиме, за исключением функций Apple Pay и Google Pay.

Если у пассажира есть действующий сертификат S7 Airlines, он также может полностью или частично воспользоваться им для покупки билетов.

Распродажа продлится с 00:00 29 марта до 23:59 1 апреля 2022 года (по московскому времени)

Указана стоимость авиабилетов на полет в экономическом классе туда-обратно при покупке на официальном сайте авиакомпании s7.ru.