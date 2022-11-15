В Якутии с 1 декабря повысятся коммунальные платежи

Как сообщила председатель Госкомцен Якутии Антонина Винокурова вчера постановлением правительства Российской Федерации № 2053 определены особенности индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и внесены изменения в некоторые акты правительства Российской Федерации по установлению цен (тарифов).

Индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги установлены единые по всем субъектам Российской Федерации в размере 9 процентов с 1 декабря 2022 года и не будут меняться до 1 июля 2024 г. Предельно допустимые отклонения по отдельным муниципальным образованиям, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2018 г. № 2490-р, в республике равны 2,4%.

Таким образом, рост платы за коммунальные услуги с 1 декабря не превысит для семей 11,4% при любом наборе коммунальных услуг, а в зависимости от состава услуг в целом может вырасти и меньше 9% для конкретной семьи. Но в среднем по республике уровень 9% должен быть выдержан. На данный момент проводятся заседания правления Госкомцен и подготовлены проекты тарифных решений по экономически обоснованным тарифам, которые вступят в силу с 1 декабря текущего года. Для населения будут установлены льготные тарифы на отопление, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение в рамках предельного индекса. Оплата услуг по тарифам, которые вступят в силу с 1 декабря, начнет взиматься в январе 2023 года. Подробная информация об уровне тарифов на разные виды коммунальных услуг будет доведена в СМИ после установления всех тарифов, сообщает тгк Госкомцен РС(Я)