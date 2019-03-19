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19 марта 2019, 11:07
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Российский «повелитель холода» восхищен якутянами

Рекордсмен по выживанию в экстремальных условиях Олег Резанов, более известный как «Повелитель холода», собирается установить рекорд в Якутии. Он готовится к прыжку с парашютом без одежды при низких отрицательных температурах. О том, как экстремал готовится к прыжку, во что он будет одет и какие трудности могут возникнуть в день установки рекорда — в материале телеканала «Якутия 24».

Повелитель холода

Как признается сам Олег Резанов, «повелитель холода» — это собирательный образ несокрушимого и несломленного человека, способного преодолеть свой страх. Именно такими в его глазах являются якутяне:

«Прежде всего, данное описание подходит для народов, проживающих в Якутии. Жители Якутии демонстрируют безразмерное радушие в условиях хронического климатического «апокалипсиса», когда летом приходит жара, а зимой — лютый мороз. И такой бытовой героизм вызывает искреннее восхищение и желание как можно больше узнать об этих простых людях с их богатым внутренним миром».

Прозвище «Повелитель холода» Олег Резанов получил от федеральных СМИ после установления ряда рекордов. После этого экстремалу пришла идея запустить одноименный проект. Этой зимой он приступил к турне по российским регионам из Калининграда в Якутск. При помощи проекта, он планирует показать красоту, традиции народов, проживающих в стране.

«Я хочу рассказать о больших и малых городах, их жителях, их традициях и устремлениях. Кроме того, я собираюсь обобщить опыт народов и их способности в сохранении здоровья и долголетия, чтобы поделиться данным опытом со всеми жителями страны», — поделился он.

Конечным пунктом турне по регионам станет Якутск, где он планирует установить 12 по счету рекорд выживания при экстремальных условиях.

Открытое тело

Термин «открытое тело» подразумевает прыжок с парашютом без одежды. Но это не значит, что спортсмен будет нагим.

«Скорее всего Олег Резанов прыгнет в шортах, так как в парашютной системе имеются металлические бляшки. Кроме того, по правилам прыжки совершать без обуви нельзя, поэтому он будет обут. На усмотрение головной убор и перчатки», — прокомментировал президент Федерации парашютного спорта Якутии Радий Васильев.

Подготовка

По словам Радия Васильева, прыжок в Якутии был запланировал еще в 2017 году. Но из-за финансирования, реализовать проект удалось только в этом году. Также, согласно плану, экстремал должен был поехать в Оймякон на фестиваль «Полюс холода-2019». По техническим и финансовым причинам, Резанов будет прыгать 23 марта на местности Хомустах в Якутске. За ним также прикреплены четыре инструктора, которые также совершат прыжок для видеофиксации установки рекорда. Согласно данным Гидрометцентра России, 23 марта температура воздуха достигнет -12 градусов.

«По опыту, если на земле температура воздуха составляет -10, то на высоте примерно 1600 метров она достигает -25, -30 градусов. Минимальное температурное применение для прыжка весной должно быть не ниже -30 градусов», — сказал президент федерации парашютного спорта республики.

Прыжок состоится

Сейчас единственной преградой для установки рекорда является только ветер. Весной в Якутске туманов нет, поэтому ограничение может быть введено лишь из-за скорости ветра. Допустимая максимальная скорость 10 метров в секунду. Прыжок запланирован на 23 марта. В случае неблагоприятной погоды в этот день будут выполнены показательные прыжки с парашютом спортсменами федерации парашютного спорта Якутии и спасателями дальневосточного поисково-спасательного центра Росавиации. Сам прыжок будет перенесен 24 марта.

Техническое обеспечение выполнения прыжка осуществляется силами федерации парашютного спорта РС(Я), при финансовой поддержке АК Якутия, технической поддержке авиакомпании «Восход», РО ООГО ДОСААФ РС(Я) и ООО Авиационно-технический спортивный клуб  «ОСА».

Олега Резанова называют «повелителем холода». Он является рекордсменом по выживанию в экстремальных условиях. В феврале 2016 года, в день открытия Олимпийских игр в Сочи, экстремал установил рекорд, проплыв на спине в Балтийском море 125 метров при температуре воды 0 градусов, а воздуха — минус 2 градусов. В марте прошлого года рекордсмен поздравил женщин с наступающим Международным женским днем, установив новый мировой рекорд — проплыв 1250 метров в ледяной воде на спине заплывами по 50 метров с периодическим согреванием в ванной с теплой водой.

Источник: http://yk24.ru/index/obshhestvo/%C2%ABpovelitel-xoloda%C2%BB-oleg-rezanov-geroizm-yakutyan-vyizyivaet-iskrennee-vosxishhenie
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