Роспотребнадзор Якутии: Изменен учет заболевших COVID-19

В ходе брифинга руководитель Управления Роспотребнадзора по Якутии Маргарита Игнатьева рассказала об изменении методики статистического учёта новой коронавирусной инфекции.

«Оперативным штабом Российской Федерации органам исполнительной власти всех регионов и Роспотребнадзору поручено с 19 октября организовать раздельный учет случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией среди лиц с клиническими проявлениями, зарегистрированных по экстренным извещениям больниц, и среди лиц с бессимптомным течением заболевания, выявленного активно по результатам лабораторных исследований», – пояснила Маргарита Игнатьева.

Таким образом, наряду с больными коронавирусом в официальной статистике Роспотребнадзора с 19 октября стали учитывать лиц с бессимптомным течением заболевания, выявленных в результате проведённых анализов на COVID-19.

«В связи с этим, с понедельника, 19 октября, в Якутии к 133 заболевшим в учёт включено 24 носителя, и в итоге в официальную статистику по республике вошло 157 человек. За вторник, 20 октября – 177, из них 138 заболевших и 39 человек с бессимптомным течением заболевания, которые были выявлены в результате спланированных целенаправленно проведённых лабораторных анализов здоровых людей, к примеру, среди контактных», – сказала главный санитарный врач.

Кроме того, Маргарита Игнатьева отметила, что в Якутии на этой неделе достигнут наивысший результат проведённых лабораторных анализов на коронавирус. «За сутки по республике проведено 6 071 исследование на коронавирусную инфекцию. Показатель охвата тестирования населения методом ПЦР в Якутии составляет уже 506,7 на 100 тысяч населения», – сообщила она. Для сравнения средний показатель по России – 150 на 100 тысяч населения.