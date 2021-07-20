Роспотребнадзор о качестве воздуха в Якутске сегодня

О лабораторном мониторинге атмосферного воздуха в период лесных пожаров в городе Якутске 20.07.2021 года на 09:00 часов.

В городе Якутске продолжается мониторинг качества атмосферного воздуха, на 09:00 часов 20.07.2021 года проведено исследование 16 проб воздуха по показателям оксид углерода, взвешенные вещества, взвешенные частицы РМ-2,5, РМ-10, диоксид серы, диоксид азота, формальдегид, сажа (углерод).

По результатам исследований превышения ПДК химических веществ в атмосферном воздухе установлено по следующим показателям: взвешенные частицы РМ – 2,5 – до 2 ПДК при ПДК не более 0,16 мг/м3, взвешенные частицы РМ – 10 – до 1,33 ПДК при ПДК не более 0,3 мг/м3, диоксид азота – 1,94 ПДК при ПДК не более 0,2 мг/м3.

Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) напоминает жителям республики о мерах безопасности в случае задымления населенных мест:

— в период выраженной задымленности использовать средства защиты органов дыхания (маски, респираторы и т.д.), которые следует увлажнять для усиления их действия; изолировать влажной тканью оконные и дверные проемы, по возможности использовать кондиционеры.

— минимизировать пребывание на открытом воздухе, особенно в жаркое время суток;

— по возможности ограничить физические нагрузки;

— для удаления накопленных в помещении вредных веществ необходимо проводить ежедневные влажные уборки;

— в случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания (появления слабости, головокружения, признаков одышки, кашля, бессонницы) необходимо обратиться к врачу. При наличии хронического заболевания строго выполнять назначения, рекомендованные врачом.