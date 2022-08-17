Робот-газовик установил место закупорки газопровода в Якутске

Сегодня, 17 августа, ремонтная бригада Службы эксплуатации и ремонта Управления газораспределительных сетей «Сахатранснефтегаз» установила место деформации, из-за которого произошла закупорка газопровода, питающего голубым топливом многоквартирные дома по улице Ойунского, дом 16 и Каландаришвили, дом 9/1, 7, 7/1, 32.

Напомним, что 15 августа в аварийно-диспетчерскую службу поступил вызов от жильцов дома, расположенного по адресу Ойунского 16 города Якутска на отсутствие газа в квартирах.

Установить место деформации трубы удалось с применением специального робота, оборудованного видеокамерой с передачей картинки в режиме реального времени.

«Робот проходит внутри газопровода и передаёт картинку оператору в режиме реального времени. Таким образом мы устанавливаем место деформации трубы и принимаем решение о ремонте или замене части газопровода. Наши ребята ласково называют аппарат роботом-газовиком. Аналогичной передовой роботизированной системой IBAK для телеинспекции сетей пользуются ведущие газовые компании страны. Она помогает определить характер и точное местоположение дефекта, состояние сетей, их износ», — сказал начальник Службы эксплуатации и ремонта Андрей Гусев.

По его словам, ремонтная бригада уже приступает к восстановительным работам. Сейчас принимается решение о вскрытии старого дорожного полотна по улице Ойунского ближе в огороженной территории для того, чтобы полностью заменить часть старого газопровода 1973 года постройки, пролегающего вдоль улицы Ойунского от Каландаришвили до Петровского.

По завершении работ по замене части трубы будут проведены исследования на герметичность – опрессовка газопровода – а затем возобновлена подача газа в жилые дома по улице Каландаришвили, дом 9/1, 7, 7/1, 32.

Подача газа в доме номер 16 по улице Ойунского будет возобновлена 18 августа в связи с переподключением газовой сети. Переподключение домов по улице Каландаришвили технически невозможно.

Жителей домов, расположенных по улице Каландаришвили, компания «Сахатранснефтегаз» просит с пониманием отнестись к проводимым работам, так как от этого зависит безопасность эксплуатации газопровода в зимний период.