РКБ №3 запустила передвижной пункт вакцинации

20 мая Республиканская клиническая больница №3 запустила передвижной пункт вакцинации, который расположен в автобусе ПАЗ, выделенном республиканским Оперштабом по борьбе с короновирусной инфекцией.

Решение о запуске передвижного прививочного пункта было принято в связи с напряженной санитарно–эпидемиологической обстановкой и необходимостью создания коллективного иммунитета, снижения роста заболеваемости.

Планируется, что в рабочие дни автобус будет курсировать по заявкам предприятий города Якутска. В выходные дни он будет базироваться на Комсомольской площади столицы, где все желающие от 18 лет смогут пройти первый или второй этапы вакцинации против covid-19. Перед вакцинацией в передвижном пункте каждого осматривает врач. Вся процедура проходит с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм и требований. Для организации массовой вакцинации трудовым коллективам необходимо подать заявку в больницу по номеру: 507-211.

Кроме того, РКБ №3 принимает заявки от частных лиц для проведения вакцинации маломобильным и пожилым гражданам на дому.

Напоминаем, что 18 мая РКБ №3 также развернула дополнительный пункт вакцинации в здании Автовокзала на 1 этаже. К работе пунктов вакцинации привлечены волонтёры — студенты Медицинского колледжа. Облаченные в яркую форменную одежду желтого цвета, студенты на улицах города информируют граждан о возможности получения вакцины без записи и закрепления к поликлинике. Желающие пройти вакцинацию могут выбрать одну из 2 видов отечественных вакцин: Гамковидвак или Эпиваккорону.

Республиканская клиническая больница №3 также проводит вакцинацию с 8 ч. 30 мин. утра до 20 ч. 00 мин. вечера без перерыва и выходных по адресам: ул. Кирова, дом 34, кабинет 107, ул. Горького, дом 94, кабинет №3.