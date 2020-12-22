22.12.2020
14:57
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Экология

Резонанс: Живодеры задержаны

По факту размещенного в соцсетях видео, на котором двое мужчин недопустимым способом добывают лису, госинспекторами минэкологии Якутии установлены лица, причастные к этому происшествию. Выяснилось, что инцидент произошел в Сунтарском улусе. 

В настоящее время совместно с сотрудниками полиции, в отношении данных граждан проводится проверка и подготовка документов для последующего привлечения к ответственности.

В их действиях усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 8.37 КоАП РФ, а также усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 245 (жестокое обращение с животным) УК РФ. Расследование данного правонарушения  продолжается.

Полиция Якутии начала проверку жестокого видео
Фото: Пресс-служба минэкологии Якутии.
Источник: Пресс-служба минэкологии Якутии.
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