Резонанс: Исповедь Сарданы Авксентьевой…

Хронология ужасных событий в пункте передержки Якутска

Вчера состоялась пресс-конференция с мэром Сарданой Авксентьевой по резонансным событиям в пункте передержки г. Якутска.

Сардана Авксентьева описала хронологию событий и свою непричастность к ним

Далее Сардана Авксентьева рассказала о своей реакции на резонансное событие. И пробах на бешенство.

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И в заключении пресс-конференции Сардана Авксентьева призвала общество сплотиться и не допустить национальной розни.

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