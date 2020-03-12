12.03.2020
12:41
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Общество
Резонанс: Исповедь Сарданы Авксентьевой…
Хронология ужасных событий в пункте передержки Якутска
Вчера состоялась пресс-конференция с мэром Сарданой Авксентьевой по резонансным событиям в пункте передержки г. Якутска.
Сардана Авксентьева описала хронологию событий и свою непричастность к ним
Далее Сардана Авксентьева рассказала о своей реакции на резонансное событие. И пробах на бешенство.
Зоозащитница Марина Сантаева задает острый вопрос мэру
И в заключении пресс-конференции Сардана Авксентьева призвала общество сплотиться и не допустить национальной розни.
Редакция SakhaLife.Ru благодарит журналиста Сусанну Рожину за помощь в подготовке материалов
#Пункт передержки безнадзорных животных г. Якутска#Резонанс: Исповедь Сарданы Авксентьевой...#Якутск
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