Репертуар Саха театра на сентябрь

21 сентября с 17-00 (12+)

Спектакль «ФАЛЬСТАФ» по бессмертной комедии Шекспира “Виндзорские насмешницы”.

Пьеса была внесена в «Регистр Гильдии книгопечатников и издателей» 18 января 1602 г. впервые опубликована в 1602 году со значительными искажениями текста и под названием «Чрезвычайно занятная и весьма остроумная комедия о сэре Джоне Фальстафе и виндзорских насмешницах. Содержащая разные забавные выходки уэльского рыцаря сэра Хью, судьи Шеллоу и его премудрого племянника мистера Слендера. С пустым хвастовством прапорщика Пистоля и капрала Нима. Сочинение Уильяма Шекспира. Как она не раз исполнялась слугами достопочтенного лорда-камергера и в присутствии её величества, и в других местах». Вторая публикация (также кварто) относится к 1609 году, это издание воспроизводит все ошибки первого. Текст пьесы без искажений и пропусков был напечатан только в 1623 году.

Режиссер – Руслан Тараховский, художник – Лена Гоголева

В спектакле заняты: Геннадий Турантаев, Матрена Седельникова, Тамара Обутова, Василий Борисов, Дмитрий Татаринов, Иннокентий Дакаяров, Илья Стручков, Айаал Аммосов, Роман Дорофеев, Петр Баснаев, Ефим Степанов, Зоя Попова, Сергей Баланов, Айсен Лугинов, Николай Протасов, Ольга Егорова, Павел Ченянов, Дьулустаан Семенов

22 сентября с 17-00 (16+)

Спектакль “МИН ДОҔОРУМ ГАМЛЕТ”, (“МОЙ ДРУГ ГАМЛЕТ”) Уильям Шекспир, режиссер Сергей Потапов, сценография Михаила Егорова.

Впервые трагедия Шекспира “Гамлет” в Саха театре была поставлена режиссером Федотом Потаповым в начале 80-х годов прошлого века. Спектакль Сергея Потапова “Мой друг Гамлет” продолжает цикл шекспировских постановок режиссера – в репертуаре Саха театра идет “ТииТ” (“Тит Андроник”), в Русском театре Эстонии – “Ричард III”, “Укрощение строптивой” в театре-студии “Дийдор” в Узбекистане.

“Мы ежедневно вынуждены выбирать те или иные действия, иногда наш выбор может изменить всю нашу жизнь. Я думаю, что Гамлет сделал неправильный выбор, и именно этот выбор делает эту пьесу интересной” — Сергей Потапов.

В ролях: Петр Баснаев, Роман Дорофеев, Иннокентий Луковцев, Жанна Ксенофонтова, Геннадий Турантаев, Айталина Лавернова, Валентин Макаров, Илья Портнягин, Айсен Лугинов, Алдан Готовцев и др.

28 сентября с 17-00 (12+)

Спектакль “РЕВИЗОР” по комедии Николай Гоголь, режиссер Эмма Иришева – художественный руководитель Национального драматического театра Республики Алтай, сценография Лены Гоголевой

Комедия национального театра поставлена по бессмертному произведению великого русского классика.

В ролях: Петр Садовников, Роман Дорофеев, Павел Ченянов, Иннокентий Луковцев, Геннадий Турантаев, Ефим Степанов и другие.



29 сентября с 17:00 (12+)

Спектакль “КЫҺЫЛ КӨМҮС ХОРУОП” (Золотой гроб) Д. Таас. Режиссер – Руслан Тараховский.

В главных ролях: Николай Протасов, Ильяна Павлова, Маргарита Борисова, Кирилл Семенов, Иван Попов, Татьяна Легантьева, Семен Алексеев, Василий Борисов, Прокопий Данилов, Илья Стручков.

СПЕКТАКЛИ ОБЕСПЕЧЕНЫ СИНХРОННЫМ ПЕРЕВОДОМ НА РУССКИЙ ЯЗЫК

Билеты можно приобрести в кассе театра – ежедневно с 10:00 до 18:00. Бронирование осуществляется по телефонам 34-13-31, 34-33-26, онлайн – покупка доступна на нашем сайте sakhatheatre.ru, а также у наших партнеров – ykt.ru, sakhalife.ru, tesserus.com.