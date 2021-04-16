Регионы РФ «за» инициативу Якутии о строительстве домов

SakhaLife.ru.

Госсобрание Якутии подготовило поправки в федеральный закон, принятие которых позволит строить в селах индивидуальные жилые дома на средства программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Об этом сообщает ИА REGNUM.

Законопроект нацелен на повышение эффективности реализации региональных адресных программ в малых населенных пунктах с небольшой численностью населения, где строительство многоквартирных домов экономически нерационально, а рынок вторичного жилья недостаточен либо отсутствует.

На сегодняшний день Госсобрание поддержали в 14 субъектах, в том числе — Госсовет Татарстана, Госсовет Чувашии, Собрание депутатов Ненецкого АО, Брянская и Ивановская областные Думы, Заксобрания Севастополя, Ростовской, Калужской, Оренбургской областей, Краснодарского края, парламент Чеченской республики, Народное собрание республики Дагестан, парламент республики Северная Осетия-Алания, парламент Черкесской республики.

«Принятие данного законопроекта позволит дать толчок строительству и приобретению объектов индивидуального жилищного строительства в рамках переселения из ветхого жилья, и снятия лимитирующих ограничений на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры», — уверен председатель Госсобрания Якутии Пётр Гоголев.

В марте текущего года Пётр Гоголев с председателем профильного комитета парламента Якутии Яковом Ефимовым провели встречи с генеральным директором, председателем правления государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Константином Цициным и обсудили параметры законопроекта.

Для Якутии данная инициатива очень полезна, так как специфика региона — это преобладание деревянного фонда — 54,5% общей площади жилья составляет деревянный жилфонд (для ДФО этот показатель — 31%, а для РФ — 17,6%); значительные объемы строительства жилья (2 место по ДФО); при этом на ИЖС приходится 45,5% всего жилищного строительства в республике и самая высокая доля изношенного и аварийного жилищного фонда среди всех регионов ДФО (7,9%), с высоким темпом роста аварийного фонда (с 2010 года его доля выросла в 2,5 раза), уровень благоустройства жилья ниже, чем в среднем по ДФО за счет сельских территорий. Так, в городе всеми видами благоустройства оборудовано 71,2% жилья, в сельской — 3,2% (центральным отоплением — 91,8% и 60,7% соответственно, водопроводом 80,5% и 8%, горячим водоснабжением 75,2% и 7%, канализацией — 80% и 9,1%).