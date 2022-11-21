Работники Сунтарского ЖКХ оказывают помощь семьям мобилизованных

Коллективы ГУП «ЖКХ РС (Я)» в районах и городских подразделениях оказывают помощь семьям земляков, которые отправились на защиту страны в ходе частичной мобилизации.

Так, в конце прошлой недели коллективом Сунтарского филиала ГУП «ЖКХ РС (Я)» организован субботник по заготовке льда в поддержку семей мобилизованных граждан из района. Работники аварийно-ремонтной группы, котельной №7 и административно-управленческого блока заготовили достаточные запасы льда и доставили четырем семьям.

В октябре коллектив Сунтарского ЖКХ помог семье мобилизованного со строительством гаража. До мобилизации глава семьи затеял построить гараж и планировал закончить до наступления сильных холодов. Работники предприятия в свои выходные завершили его строительство и внутреннюю отделку. Его жена и дети поблагодарили коммунальщиков за оказанную помощь. Сейчас автомобиль, на котором развозят детей в школу и детский сад, располагается в теплом гараже.

Кроме того, сотрудники предприятия приняли активное участие в массовом субботнике по заготовке дров семьям мобилизованных, организованном администрацией Сунтарского наслега. По итогам мероприятия работниками ЖКХ заготовлено шесть машин дров и доставлено двум подшефным семьям, а также одиноко проживающим пенсионерам.