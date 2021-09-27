Работники дошкольного образования отметили профессиональный праздник

В день государственности республики работники дошкольного образования отмечают двойной праздник, День воспитателя. Именно с детского сада начинается социализация человека, здесь он учится выстраивать общение со сверстниками и взрослыми, приобретает первые навыки и умения, всесторонне развивается.

На сегодняшний день в республике 735 детских садов посещает более 72 тысячи детей раннего и дошкольного возраста. В г. Якутске 63 муниципальных детских сада обслуживают около 20 тысяч детей, 43 частных сада воспитывают более 3500 детей.

Во Дворце детского творчества 27 сентября состоялось торжественное мероприятие «С любовью в сердце, дорогою добра», посвященное Дню воспитателя. Как отметил министр образования и науки Михаил СИВЦЕВ, якутские вариативные практики, региональные программы успешно обобщаются, транслируются для того, чтобы дети играя развивались, проживали, действительно, яркое детство в дошкольных организациях.

Детские сады республики — активные участники многих международных, федеральных, республиканских проектов и площадок, таких как: «Одаренный ребенок», «Дети Арктики. Дошкольное образование», «От Фребеля до Робота», «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности» и.т.д.

«Работники дошкольных учреждений города создают хорошие условия для всестороннего воспитания и развития детей, успешно и активно используют в работе новые образовательные педагогические и информационные технологии, участвуют в различных конкурсах, обучают детей в кружках по робототехнике и инженерии.

8 сентября этого года главой республики был подписан указ о развитии города Якутска и основным направлением, по которому мы будем развиваться в ближайшие годы, является развитие социальной инфраструктуры. На ближайшие пять лет запланировано строительство новых школ и детских садов. Мы должны создать 5 тысяч новых мест в 19 детских садах», — сообщил Алексей СЕМЕНОВ, начальник управления образования г. Якутска.

В столице республики стремительно растет население, в связи с этим повышается потребность в детских садах. «На текущий момент продолжается работа по планомерному сокращению очередности в детские дошкольные учреждения. Этот вопрос входит в перечень приоритетных задач. В этом году по всему городу открываются новые спортивные и детские площадки, вводятся новые объекты благоустройства, строятся детские сады и школы», — отметил Альберт СЕМЕНОВ, председатель Якутской городской Думы.

В этот радостный день воспитателей поздравили воспитанники детских садов города Якутска и артисты якутской эстрады, а лучшим работникам вручили нагрудные знаки.