Работник коммерческой организации задержан при передаче взятки

По постановлению прокуратуры Алданского района юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 1 млн рублей за передачу денежных средств должностному лицу

Прокуратура Алданского района провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции.

Установлено, что представитель юридического лица, действуя в интересах своей организации, за подтверждение данных о выполнении биологической рекультивации земель на лесных участках, которые фактически не проводились, передал должностному лицу Алданского лесничества денежные средства в размере 200 тыс. рублей.

По уведомлению лесничего работник коммерческой организации был задержан при передаче взятки.

Прокуратура республики возбудила в отношении юридического лица дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконная передача в интересах юридического лица денег должностному лицу за совершение в интересах данного юридического лица действий (бездействий), связанных с занимаемым им служебным положением).

По результатам рассмотрения административного материала постановлением суда на организацию наложен штраф в размере 1 млн рублей. По ходатайству прокурора в целях обеспечения исполнения наказания на имущество организации наложен арест в пределах суммы штрафа.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Ранее, приговором суда представитель юридического лица осужден к 4 годам лишения свободы со штрафом в размере 600 000 рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.