Пьяное ДТП в Якутске: трое пострадавших

1 октября в 19:40 на 8 км Покровского тракта 30-летний мужчина, управляя автомашиной марки «Тойота Виста», следуя в сторону с. Хатассы, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с автомобилем «Тойота Витц».

Прибывшая на место ДТП бригада скорой помощи доставила в приемный покой республиканской больницы водителя и пассажира «Тойота Витц», а также пассажира второй иномарки. Все они получили различные травмы.

Причина выезда на «встречку» была установлена на месте — водитель «Висты» находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Освидетельствование показало результат — 1.03 мг. алкоголя в выдыхаемом воздухе. При проверке по базе ГИБДД выяснилось, что права управления транспортными средствами он не имеет.

Инспекторами ДПС в отношении любителя пьяной езды был составлен административный протокол за управление транспортным средством водителем, находившимся в состоянии опьянения и не имеющим водительского удостоверения, за что предусмотрено наказание в виде ареста от 10 до 15 суток или штраф в размере 30 тысяч.

От дачи объяснения нарушитель отказался. Автотранспорт помещен на штрафстоянку.

По факту дорожного происшествия возбуждено административное расследование.

Уважаемые участники дорожного движения! Безопасность на дорогах во многом зависит от поведения и сознательности каждого участника дорожного движения. Если вам стало известно, что кто-то управляет транспортом, будучи в нетрезвом состоянии, сообщите ближайшему наряду ДПС или позвоните в дежурную часть Госавтоинспекции в г. Якутске 127, 47-35-69 или по телефону 02 (102 мобильный оператор), в районах республики по номерам телефонов дежурных частей отделов полиции.

Один телефонный звонок может спасти жизни людей!