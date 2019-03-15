Прямой разговор с главой Якутии

В субботу, 16 марта, на телеканале ГТРК «Саха» (Россия -1) и радио России в 08 часов 40 минут утра глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев примет участие в передаче «Прямой разговор». Свои вопросы Айсену Сергеевичу Николаеву жители республики могут задать в прямом эфире, позвонив в студию по номеру телефона 8 (4112) 32-02-02 в течение эфирного времени. Вопросы, не прозвучавшие в прямом эфире, передаются участнику после программы. Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).

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