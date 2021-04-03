Просим всех неравнодушных людей откликнуться!

Наша подруга, однокурсница, коллега, врач-педиатр, заместитель главного врача Нюрбинской центральной районной больницы Иванова Ольга Владимировна. Наша Оля. Такая сильная и ранимая, ответственная и неравнодушная, мудрая, красивая, счастливая.

Закончив вместе с нами в 2000 году медицинский институт Якутского государственного университета, уехала в свой родной Нюрбинский район и работает там уже более 20 лет. Начала трудовую деятельность участковым педиатром, работала в детском стационаре, неонатологом в родильном доме, с 2014 года является заместителем главного врача. Мы очень гордимся, что за весь период работы врачом-педиатром Ольга заслужила благодарность многих родителей и, самое важное, уважение коллег.

У нашей Оли есть одно редкое качество — она никогда не остаётся в стороне, если нужна её помощь друзьям, коллегам, пациентам.

И в период, когда осенью 2020 года в районе возникла напряженная ситуация по распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19, не задумываясь о возможных последствиях, активно участвовала в организации инфекционного стационара, обучала медицинский персонал, консультировала пациентов. К сожалению, так случилось, что Ольга и ее семья заболели COVID-19, и особенно тяжело перенесли заболевание она сама и её супруг. После выздоровления, не проходя курс реабилитации и полного восстановления, она опять полностью включилась в процесс оказания медицинской помощи в инфекционном стационаре, так как не могла оставить своих коллег, и, даже находясь на лечении в стационаре, продолжала оказывать методическую помощь.

К сожалению, мы – медицинские работники часто забываем, что сами люди, что у нас тоже могут быть заболевания и, что нам тоже может понадобиться медицинская помощь.

После тяжело перенесенной коронавирусной инфекции Олю начало беспокоить состояние здоровья, первое обследование она прошла в г. Якутске. Здесь коллеги сделали для неё все, что было в их силах. Однако, для постановки окончательного диагноза нужно было более углубленное исследование. В настоящее время Оля прошла обследование и начала лечение в Медицинской клинике (Корея) с диагнозом: рак яичника с метастазами. На сегодняшний день врачи корейского госпиталя отмечают положительную динамику. Но для продолжения лечения и оперативного вмешательства необходима непосильная для семьи сумма — 30 тыс. долларов.

Ольге Владимировне всего 44 года, у нее трое детей – дочери Валерии 20 лет, она является студенткой СВФУ им. М.К. Аммосова, старшему сыну Сереже 13 лет, учащийся, и младшему сыну Коленьке всего 1 год.

15 апреля 2021 года в КЦ «Сергеляхские огни» в 19.00 часов состоится благотворительный концерт, средства от которого пойдут на лечение нашей Оли. Контактный номер по приобретению билетов: 8964 423-90-98, Мария Владимировна (сестра).

Мы очень просим всех неравнодушных людей откликнуться и помочь получить необходимое ей лечение. Мы всем сердцем верим, что у нашей Оли будет долгая и счастливая жизнь благодаря Вам!

Реквизиты для оказания материальной помощи:

89841123032 Моб.Сбербанк супруга Иванова Николая Николаевича.

Валюта получаемого перевода: Рубли (RUB)

Получатель: ИВАНОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

Номер счёта: 40817810176170003250

Банк получателя: ЯКУТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8603 ПАО СБЕРБАНК

БИК: 049805609

Корр. счёт: 30101810400000000609

ИНН: 7707083893

КПП: 143502001

#Поддержим нашу Олю!

Подруги, друзья, коллеги, однокурсники ЯМИ-94