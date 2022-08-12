12.08.2022
15:16
746

Происшествия

Пропади все пропадом — 2! В Якутске ливень, значит пора класть асфальт 😂

В Якутске ливень, самое время ложить асфальт — передает телеграм-канал Dtp_ykt.

Пропади все пропадом! Класть асфальт под ливнем – это по-нашему?
Фото: https://t.me/dtp_ykt
Источник: https://t.me/dtp_ykt

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