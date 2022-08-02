02.08.2022
17:36
165

Якутск

Пропади все пропадом! Класть асфальт под ливнем – это по-нашему?

Дорожники Якутска не перестают удивлять. То они клали асфальт под снегом, утверждая, что инновационные технологии это позволяют.

Но сегодня — верх цинизма. Как ни в чем ни бывало, под ливнем укладывают асфальт в Мархе. На фото — работы в районе, примерно, ул. Мархинская, 32.

И каково будет качество асфальта, уложенного в такую мокрую погоду? Зато подрядчик – РИК «Автодор» план гонит! Бюджет платит. А дороги опять приходят в негодность.

Фото: ОНФ Якутии.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх