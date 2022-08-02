Пропади все пропадом! Класть асфальт под ливнем – это по-нашему?

Дорожники Якутска не перестают удивлять. То они клали асфальт под снегом, утверждая, что инновационные технологии это позволяют.

Но сегодня — верх цинизма. Как ни в чем ни бывало, под ливнем укладывают асфальт в Мархе. На фото — работы в районе, примерно, ул. Мархинская, 32.

И каково будет качество асфальта, уложенного в такую мокрую погоду? Зато подрядчик – РИК «Автодор» план гонит! Бюджет платит. А дороги опять приходят в негодность.