02.08.2022
17:36
165
Якутск
Пропади все пропадом! Класть асфальт под ливнем – это по-нашему?
Дорожники Якутска не перестают удивлять. То они клали асфальт под снегом, утверждая, что инновационные технологии это позволяют.
Но сегодня — верх цинизма. Как ни в чем ни бывало, под ливнем укладывают асфальт в Мархе. На фото — работы в районе, примерно, ул. Мархинская, 32.
И каково будет качество асфальта, уложенного в такую мокрую погоду? Зато подрядчик – РИК «Автодор» план гонит! Бюджет платит. А дороги опять приходят в негодность.
Фото: ОНФ Якутии.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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