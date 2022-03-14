Прогулка с врачом. Самое время поговорить об ОРВИ

На улице прекрасная погода, многие встали на коньки и лыжи. малыши со счастливыми лицами катаются с горок. Что может быть лучше! Правда, наш ослабленный долгой зимой организм часто становится легкой жертвой простуды. Именно на это время года, увы, приходится очередной всплеск простудных заболеваний.

— Самое время напомнить родителям о профилактике простудных заболеваний, Галина Гаврильевна? — спрашиваю врача педиатра, инфекциониста Детской инфекционной клинической больницы города Галину Кузьмину, врача высшей квалификационной категории, двадцать три года работающей с детьми и, памятуя присказку своей любимой учительницы «повторение – мать учения», прошу рассказать об ОРВИ.

— Острые респираторные вирусные инфекции — наиболее частые заболевания у детей, и иметь представление о них для родителей очень важно, — говорит моя визави.

— Почему они так широко распространены?

— Причина в огромном многообразии возбудителей. Наиболее часто причиной заболеваний являются вирусы гриппа, парагриппа, аденовирусы, риновирусы, респираторно-синцитиальные вирусы. Восприимчивость к инфекции высока и зависит от состояния иммунитета человека. Наиболее часто простудные заболевания отмечаются у детей со сниженным или ослабленным иммунитетом, а также у имеющих многочисленные контакты в детских дошкольных учреждениях и школах. Возможно и повторное заболевание, что особенно часто отмечается у ослабленных детей.

— Сколько обычно по времени протекает ОРВИ?

— Продолжительность болезни зависит от тяжести заболевания, типа вируса, наличия или отсутствия осложнений.

— С источником заразы понятно – больной человек.

— Да, источником инфекции являются больные люди и носители вируса. Передается заболевание воздушно-капельным путем, однако заразиться можно и через предметы и вещи, находившиеся в пользовании больного, через полотенце и носовой платок, например.

— Как обычно реагируют на ОРВИ дети? Как проявляется болезнь?

— Признаки заболевания обусловлены интоксикацией и катаральными явлениями. Интоксикация организма различна: от легкого недомогания и невысокой температуры до значительных нарушений общего состояния при гриппе с сильной головной болью, лихорадкой, рвотой, бредом, помрачением сознания, болями в мышцах и суставах, судорогами. Катаральный синдром проявляется в виде насморка, заложенности носа и кашля. Кашель обычно отмечается с первых дней болезни, вначале сухой и частый, затем влажный, с выделением мокроты.

— Скажите, пожалуйста, об осложнениях.

— Коварность ОРВИ в том, что они поражают практически все органы дыхания. При воспалении гортани на фоне хриплого голоса и грубого «лающего кашля» может развиться стеноз, который проявляется внезапным затруднением дыхания, резкой бледностью или появлением синеватого оттенка кожи. Такое состояние ребенка требует принятия срочных мер, при этом необходимо вызвать «Скорую помощь». У ослабленных и часто болеющих детей возможно развитие воспаления легких. Как правило, бактериальная инфекция «любит» развиваться там, где до нее присутствовала инфекция вирусная. Происходит это из-за повреждения вирусом слизистой оболочки дыхательных путей. Родители должны знать признаки, позволяющие заподозрить пневмонию у ребенка. Это температура выше 38-ми градусов, которая держится более трех дней, кряхтящее, учащенное дыхание, втяжение податливых мест грудной клетки при вдохе, посинение губ и кожи, снижение аппетита, беспокойство или сонливость — это признаки, требующие повторного вызова врача.

— И, конечно, о профилактике.

— Чтобы снизить риск заболевания, необходимо, чтобы и сами родители и их дети помнили о простых правилах:

соблюдать режим учебы и отдыха, не переутомляться, больше бывать на свежем воздухе, спать достаточное время, полноценно питаться;

делать утреннюю гимнастику и обтирание прохладной водой, заниматься физкультурой;

не злоупотреблять гаджетами.

ограничить посещение многолюдных мест (театров, кино, супермаркетов) и массовых мероприятий;

при заболевании кого-то из членов семьи по возможности изолировать его в отдельную комнату;

тщательно мыть руки перед едой, по возвращении с улицы, а также после пользования общими предметами, особенно если в семье есть заболевший;

часто проветривать помещение и проводить влажную уборку.

Что ж, остается только пожелать всем здоровья. Берегите себя, и пусть начало долгожданной весны не омрачат простуда и ОРВИ!