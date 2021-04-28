Приглашаем на концерт Фабио Мастранджело!

Государственный симфонический оркестр Symphonica ARTica под управлением Фабио МАСТРАНДЖЕЛО приглашает на встречу с шедеврами русских классиков! В концертной программе прозвучит Симфония № 2 «Богатырская» Александра Бородина — одна из вершин его творчества. Музыка захватывает своим размахом, блеском, жизнерадостностью, молодецкой удалью и неудержимым весельем. Оркестр исполнит Симфонию № 7 Сергея Прокофьева — его последнее симфоническое сочинение — песнь о любви к жизни, к прекрасному! Ждем вас 5 мая в 18:30 в Сахатеатре им. П.А. Ойунского. Стоимость билета 350 — 500 рублей. Билеты в кассах филармонии: ул. Ярославского, 27, оф.111; ул. Орджоникидзе, 38, ТРК «Туймаада», 1 эт. Тел.: (4112) 47-63-35, 45-06-98. Онлайн продажа на сайте филармонии filarmony.ru

Фото: АУ «Государственная филармония РС(Я) им. Г. М. Кривошапко» Источник: АУ «Государственная филармония РС(Я) им. Г. М. Кривошапко»

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